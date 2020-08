Il portiere del Dortmund: “Hakimi? Curioso di vedere come andrà in Italia a livello tattico”

In un’intervista rilasciata a Kicker, il portiere del Borussia Roman Bürki, ha parlato del suo ex compagno, Achraf Hakimi, che è arrivato in estate all’Inter. «Era un’arma efficace, soprattutto in avanti. Achraf ha contribuito a segnare tanti gol, non è molto riflessivo in campo, agisce d’istinto. Ha sempre compensato le debolezze difensive con importanti azioni offensive. Inoltre è un bel personaggio. Non potresti essere davvero arrabbiato con lui. Se lo rimproveri, ti guarda e non sa nemmeno cosa sta succedendo. Sono curioso di vedere come andrà in Italia quando dovrà lavorare di più a livello tattico e a livello difensivo. Per quanto riguarda noi sono sicuro che riusciremo a compensare la sua partenza con Morey, che è cresciuto tanto, o Meunier».

(Fonte: Kicker)