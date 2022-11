Porto, Conceicao: “L’Inter? Abbiamo molto tempo per pensare a quella partita”

Sergio Conceicao, tecnico del Porto, in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa del Portogallo contro il Mafra ha ribadito ai suoi di non pensare in questo momento all'Inter, prossima avversaria in Champions League: "Abbiamo un po' di tempo prima di affrontare l'Inter. Abbiamo molto tempo per pensare a quell'avversario e la cosa più importante ora è pensare a questa partita. Il nostro focus è sulla partita di domani contro il Mafra e su tutto ciò che riguarda la Coppa. Sto ponendo molta enfasi sull'attenzione che dobbiamo avere sulla partita di domani".