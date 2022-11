Conceiçao ritrova l’Inter: dalle stagioni in campo ai rumors da allenatore

L'attuale tecnico del Porto, ex calciatore nerazzurro, in passato è già stato accostato alla panchina interista

Il sorteggio degli ottavi di Champions League ha riservato all'Inter un avversario sulla carta abbordabile, ma assolutamente da non sottovalutare: il Porto . Il club lusitano ha vinto il girone B davanti a Club Brugge, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid, con un sorpasso compiuto all'ultimo giorno proprio sui belgi. Sulla panchine dei portoghesi siede Sergio Conceiçao, ex calciatore proprio dei nerazzurri tra il 2001 e il 2003 (65 presenze e 3 reti) e ormai alla sesta stagione alla guida dei Dragoes, con cui ha vinto 3 campionati, 2 Coppe del Portogallo e 3 Supercoppe nazionali. Uno degli allenatori emergenti più appetiti d'Europa, che in passato è stato cercato anche dall'Inter.

Un discorso solo rimandato?

Estate 2020: Antonio Conte, dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia, non lascia tranquilla l'Inter, paventando un addio dopo una sola stagione. La dirigenza nerazzurra si ritrovò a pensare all'eventualità di sostituire l'ex ct della Nazionale, e tra i nomi emersi c'era anche quello di Sergio Conceiçao: un profilo giovane, ma con già un'importante esperienza internazionale. Un apprezzamento poi archiviato dopo il famoso patto di Villa Bellini, con Conte che decise di restare a Milano, rimandando la sua partenza di un anno dopo aver vinto lo scudetto. Nel frattempo il portoghese si legò ulteriormente al Porto, rinnovando fino al 30 giugno 2024, e l'Inter affidò la sua panchina a Simone Inzaghi. Conceiçao, tuttavia, non è mai uscito dai radar interisti: chissà che in un futuro più o meno lontano non si possa riprendere quel discorso solamente abbozzato in passato.