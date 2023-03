Porto, Conceiçao: “Ciclo di gare terribile, con l’Inter daremo una buona risposta”

Sergio Conceiçao, tecnico del Porto, al termine del match di campionato vinto 3-2 contro l'Estoril ha parlato anche del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter, in programma martedì sera: "Abbiamo commesso alcuni errori individuali che non possiamo commettere perché ci sono momenti della stagione in cui un errore individuale può costare un gol. È stata una vittoria giusta, merito dei giocatori. È stato un ciclo di partite terribile e martedì ne abbiamo un'altra, ma siamo qui per dare una buona risposta".