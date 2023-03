Inter, Marotta scuro in volto. Col Porto Inzaghi si gioca la panchina: “Non è escluso che…”

Ieri sera è arrivata l'ennesima sconfitta per l'Inter. Una sconfitta totalmente inaspettata dopo un primo tempo dominato in lungo e in largo, con tantissime occasioni da gol create. Il modo peggiore per avvicinarsi alla sfida di martedì col Porto.

"Passi per gli scivoloni contro Lazio, Milan, Juve, Roma, ma quattro delle otto batoste interiste sono arrivate contro Udinese, Empoli, Bologna e Spezia. Con massimo rispetto parlando, non è accettabile che l’Inter lasci per strada dodici punti in match del genere. Non può essere un caso, è evidente che molto è stato sbagliato nell’approccio e nello sviluppo di queste gare. Martedì a Porto l’ultima frontiera: se l’Inter uscisse dalla Champions, la sua stagione virerebbe verso lo sprofondo e a quel punto non si escluderebbe nulla, neppure l’esonero di Simone Inzaghi. L’amministratore delegato Beppe Marotta ha lasciato lo stadio scurissimo in volto, i bonus sono esauriti", spiega La Gazzetta dello Sport.