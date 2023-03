Porto, Taremi: “Con l’Inter partita importante, spero che i tifosi ci aiutino”

L'attaccante iraniano ha parlato del match di Champions League in programma martedì sera contro i nerazzurri

Mehdi Taremi, attaccante del Porto, ha parlato al termine del match di campionato vinto contro l'Estoril con il punteggio di 3-2. L'iraniano, partito dalla panchina e autore del terzo gol dei Dragoes, è già proiettato alla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter, in programma martedì sera: "Abbiamo una partita importante e spero che i tifosi vengano qui e ci sostengano come sempre per vincerla".