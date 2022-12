Porto, Taremi riprende da dove aveva lasciato: tripletta in mezz’ora, Inter avvisata

È ripreso ieri il campionato portoghese. Nessun problema per il Porto, prossimo avversario in Champions League dell'Inter, che ha spazzato via l'Arouca con un perentorio 5-1. Protagonista assoluto del match è Mehdi Taremi: l'attaccante iraniano, reduce dal Mondiale in Qatar, non ha di certo perso il suo feeling con il gol, come dimostra la tripletta segnata in poco più di mezz'ora. Per il bomber dei Dragoes sono ora 18 i centri in 23 partite stagionali: nerazzurri avvisati, è lui il pericolo numero uno.