Juventus, Allegri: “Mercoledì con l’Inter non possiamo sprecare tutti questi gol. I cambi…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Genoa-Juventus, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha commentato la partita di Marassi

"Più che arrabbiato, sono dispiaciuto per non aver vinto una partita che si era incanalata bene. Dovevamo chiuderla prima e non ci siamo riusciti. Usciti Arthur e Dybala, non avevamo più le caratteristiche per tenere palla e dettare i tempi. Il calcio è bestiale, a volte abbiamo vinto al 92' e stasera abbiamo perso. Bisogna far tesoro di quello che è successo, perché mercoledì abbiamo una finale e non possiamo assolutamente sbagliare ciò che creiamo. I cambi sono stati in funzione di quella partita, dovevamo gestire le forze per arrivare al meglio mercoledì sera. Vlahovic? Sono stato attaccato quando ho parlato di lui: deve trovare un suo equilibrio, penso che l'anno prossimo migliorerà da questo punto di vista".