Milan, Florenzi: “Vantaggio sull’Inter? Vogliamo macinare vittorie e mettere pressione”

Marco Macca

Altra vittoria per 1-0 per il Milan di Pioli, che batte a San Siro l'Empoli e vola momentaneamente a +5 sull'Inter in testa alla classifica. Queste le considerazioni a Sky Sport di Alessandro Florenzi:

"Una serata importante. Ci aspettano tante finali, ma la prima era questa. La prossima sarà a Cagliari, continuando con questa cattiveria e questo spirito di squadra. Stasera non era facile, perché l'Empoli gioca un gran calcio, ma in un modo o nell'altro andava portata a casa. Il vantaggio sull'Inter? Dobbiamo pensare a noi e non agli altri. Dobbiamo macinare vittorie provando a mettere pressione agli altri. Speriamo di toglierci delle soddisfazioni. Futuro? Ora non ci penso, cerco solo di mettermi a disposizione del mister. Quel che sarà lo vedremo a giugno".

(Fonte: Sky Sport)