Poulsen: “Eriksen? Fosse successo a casa non ce l’avrebbe fatta. Invece bella storia”

Il compagno di Nazionale di Chris ha parlato del momento in cui è stato male agli Europei

Anche Yussuf Poulsen , altro giocatore della Danimarca in campo quel giorno, in un'intervista rilasciata alla versione tedesca di Sky, ha parlato del dramma di Eriksen . E di quel giorno, durante la gara degli Europei con la Finlandia, quando Chris si è accasciato a terra, all'improvviso, per un arresto cardiaco. È stato salvato dai medici che sono intervenuti immediatamente, ma il suo più brutto momento è stato condiviso con i suoi compagni di Nazionale.

L'attaccante del Lipsia ha detto a proposito: «Quando gli stavamo intorno in quel momento, tutti temevamo di vederlo morire. Ricordo ancora come ognuno di noi sussurrò o pensò: per favore salvatelo, fatelo! Quando mi sono riapparse davanti le immagini ho fatto fatica a guardare perché mi sono ricordato di tutte le emozioni contrastanti di quei giorni. Grazie a Dio lo hanno salvato. E ora possiamo parlarne tutti più o meno normalmente. Perché è fondamentalmente una bella storia. Perché la maggior parte delle persone sarebbe morta nella situazione di Chris. È stato fortunato che sia successo mentre era in campo, durante la partita, e che fosse tutto a portata di mano per rianimarlo e riportarlo indietro. Se gli fosse successo mentre magari si trovava a casa, in salotto, non ci sarebbe più».