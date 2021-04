Povia: “Se l’Inter vince lo scudetto, pubblico il nuovo inno. Farà saltare San Siro”

L'Inter si avvicina allo scudetto e il popolo nerazzurro spera di poter festeggiare il prima possibile e nei modi più originali

L'attesa è tanta, anche perché ormai sembra davvero solo questione di tempo. L'Inter si avvicina a grandi passo allo scudetto e il popolo nerazzurro spera di poter festeggiare il prima possibile e nei modi più originali. Addirittura c'è chi, come l'artista Giuseppe Povia, è pronto a pubblicare un nuovo inno. Lo ha scritto il cantautore sulla propria pagina Facebook: "Se l'Inter vince lo scudetto, pubblico il nuovo inno. Sarà potente da cantare e in futuro farà saltare tutto lo stadio".

Povia ha poi aggiunto: "L'Inter mi sta piacendo poco perché rischia e gioca troppo in difesa e contropiede. (sul 2º gol c'era un rigore per il Sassuolo per me). Però vince e quindi bene. PS: sottolineo "SE" ma il nuovo inno sarà una BOMBA (Se). Altrimenti nulla".