Pozzi: “Inter? La Fiorentina doveva lavorare di reparto, ma non è stato fatto”

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Nicola Pozzi, ex calciatore, ha parlato così del momento della Fiorentina: "Con la prestazione della finale di Coppa Italia, la Fiorentina fa ben sperare. Con l'Inter? La Fiorentina marca a uomo, quindi bisognava essere bravi in fase di ripiego - quando non c'era più la pressione alta - a lavorare di reparto. Cosa che non è stata fatta, dunque Lautaro è scappato... Se Milenkovic fosse rimasto allineato non diventava un problema, poiché si sarebbe creato il fuorigioco. Poi ogni allenatore ha la propria lettura, Sarri ad esempio lavora sempre di reparto senza mai rompere la fase difensiva".