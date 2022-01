Pradè: “Fiorentina società che rispetta fortemente le regole. Priorità alla salute ma…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato così del rinvio del match con l'Udinese

"La Fiorentina è una società che rispetta fortemente le regole, ci atteniamo a ciò che verrà detto. Stasera non giochiamo perché l'Udinese aveva un focolaio, la salute è la priorità ma speriamo che ci sia un regolamento o un documento che delinei una linea coerente per tutti. La Lega ha fatto uscire un comunicato importante, vediamo in futuro. Vlahovic? Hanno parlato chiaramente il presidente e il direttore generale, non c'è altro da aggiungere".