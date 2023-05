Pradé: “Con l’Inter hanno fatto la differenza due episodi. Non possiamo rimproverarci nulla”

Daniele Pradè, ai microfoni di Skysport, ha commentato la sconfitta della Fiorentina nella finale di Coppa Italia contro l'Inter. Queste le parole del dirigente al canale satellitare: «Alla squadra non possiamo rimproverare nulla, ci siamo complimentati per l'impegno. Avevamo davanti una squadra fortissima ma siamo stati in partita fino al 95esimo. Abbiamo iniziato la gara benissimo e poi ci hanno segnato nel giro di 7-8 minuti due gol, episodi che hanno fatto la differenza. Peccato perché giochiamo un gioco propositivo e non abbiamo paura di nessuno. Questa serata ci deve dare la forza per pensare alla prossima finale e andarla a vincere, con tutte le nostre energie».