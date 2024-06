«Gioca molto più in verticale, esalta le caratteristiche dei propri talenti. In questo senso continua a insegnare tanto, è anticipatrice. Ma tutto dipende anche da noi. Stiamo cercando la nostra completezza».

Durante la sua gestione da ct uno studio tecnico della Figc prefigurava la possibilità che l’Italia non si qualificasse più per il Mondiale.

«Si erano messi a ridere, ma noi lo studio lo avevamo fatto e purtroppo non mentiva: nel 2018 e nel 2022 al Mondiale non ci siamo andati. Certo, poi sbagli un rigore ed è imponderabile, ma si tratta di dettagli».

«Si capirà di fronte ad attaccanti più forti di quelli dell’Albania. Spalletti sta formando una squadra vera, come un club, in cui ognuno fa la corsa in più per un compagno. E nessuno è imprescindibile».