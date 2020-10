Prandelli: “L’Inter ha perso sicurezza, Hakimi devastante. Lukaku? Rispetto a Ibra…”

Cesare Prandelli, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb: “Il derby di Milano ha detto che il Milan è in un momento di grande convinzione, Ibra e Lukaku sono due riferimenti straordinari ma il primo è riuscito sia a far giocare che a realizzare“.

E l’Inter come l’ha vista?

“Ha fatto la sua partita. Con le sue idee e il suo modo di stare in campo. Però forse ha perso un po’ di sicurezza dietro. L’anno scorso era più compatta e più equilibrata. Quest’anno con gli esterni che spingono i centrali sono soggetti alle ripartenze avversarie. Al di là del risultato è stata una grande partita”.

Scudetto: su chi punta?

“Juve, Inter, Napoli, Atalanta e occhio al Milan. La Juve è un cantiere, lo ha detto anche Pirlo che ha delle idee ma a metterle in pratica ci vuole del tempo, applicazione, costanza. E la capacità dei giocatori di assimilare le idee”.

I colpi del mercato passato?

“Hakimi in fase offensiva è devastante. Migliorerà la fase difensiva. Osimhen è un’arma in più, il Napoli sa palleggiare e ha un sistema collaudato“.