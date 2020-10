Lukaku, che feeling con l’Europa! Questa sera l’occasione per cancellare Siviglia e derby

Voglia di rivalsa per Romelu Lukaku: l’attaccante belga ha fretta di mettersi alle spalle le delusioni della finale di Europa League contro il Siviglia e del derby persi, e questa sera ha l’occasione giusta per proseguire quel feeling con l’Europa evidenziato la scorsa stagione. Così scrive Tuttosport:

“Dopo la sconfitta con il Siviglia a Colonia, quando non voleva neanche salire sul palco per ritirare la medaglia («Sono un pessimo perdente») non ha parlato per quattro giorni. Dopo il derby, per lui ha parlato Zlatan Ibrahimovic con quella punzacchiatura social (“Milano non ha un re, ma un dio”) che gli avrà mandato per traverso pure la domenica. Stasera, contro il Borussia Mönchengladbach, Romelu Lukaku avrà l’occasione per lavare via tutti i cattivi pensieri, in attesa di rimettersi in caccia in campionato“.

FILOTTO EUROPEO – “L’Europa, da Praga in poi, è diventata casa sua, considerato che dalla rete con lo Slavia (27 novembre) ha sempre segnato. Un filotto di otto partite tra Champions ed Europa League. Stasera ci sarà da riannodare il filo con l’Europa più importante, a cui l’Inter ha dato addio dopo il ko contro il baby Barcellona sapientemente guidato da Arturo Vidal che stasera sarà corazza per una squadra che in Champions di esperienza continua ad averne pochina“.