Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Cesare Prandelli commenta il caos scoppiato in casa Inter dopo le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte post Atalanta-Inter. “Per me l’Inter ha fatto una stagione importante: è l’unica che in questo momento può competere con la Juventus. Probabilmente Conte voleva stimolare la società a tenere quel passo. Forse hanno illuso tutti all’inizio dell’anno: sembravano poter reggere e invece hanno avuto una flessione forte“.

(Tmw Radio)