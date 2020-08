Prandelli: “Sfogo Conte? Fatto per far fare il salto di qualità a squadra e società. L’Inter…”

Intervistato da il Giornale, Cesare Prandelli torna sullo sfogo di Antonio Conte al termine di Atalanta-Inter. “Difficile dare un giudizio da fuori…Dipende dal rapporto che ha il tecnico con la società. Questa esternazione è stata forte e lui essendo un vincente ha forse ha sentito la mancanza della società in questi mesi. Non lo so, tante volte gli sfoghi non sono dettati da una minaccia, magari lo ha fatto per far fare il salto di qualità alla squadra e alla società non solo a livello tecnico ma anche a livello di comunicazione e di gestione“.

L’Inter ce la può fare a vincere l’Europa League?

“L’Inter ha trovato equilibrio, vuol dire che hanno lavorato bene in questa stagione con titolari e riserve che sono all’altezza. Penso che l’Inter sia ben attrezzata bene per vincere l’Europa League”.

(il Giornale)