Prandelli: “Vlahovic? A 20 anni solo Adriano era a questo livello”

In vista della sfida di domani di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, il tecnico della squadra viola Prandelli ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore si è soffermato anche su alcuni dei singoli della propria formazione:

“Callejon ha qualità straordinarie, dobbiamo ridisegnare il centrocampo per farlo giocare: ma se la qualità è questa, vale la pena continuare su questa strada. Vlahovic sul gol ha fatto un movimento da punta vera. Lui ha grande attenzione nell’ascoltare e migliorare. A 20 anni forse solo Adriano era a questo livello tra quelli che ho allenato, ma dobbiamo avere equilibrio. Prima tutti avevano dubbi, ora lo considerate indispensabile. Lasciamo crescere questo ragazzo. Se rinnoverà? (scadenza 2023, ndr). La società sa quello che deve fare, io non ci entro. È una società seria e preparata che non si fa mai prendere per i capelli da nessuno. Castrovilli deve maturare dal punto di vista della conoscenza del centrocampo capendo i tempi di gioco in base alla posizione. Potenzialmente è molto forte, ora deve dimostrare questa dimensione che uno come lui può trovare. Kouame è un ragazzo molto serio, l’ho già allenato al Genoa. Insisto molto sul primo controllo di palla e sul trovare la porta con freddezza”.