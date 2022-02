Campo di San Siro, Inzaghi: “Era diventato problematico giocarci. Mi hanno detto…”

In conferenza stampa, il tecnico nerazzurro ha parlato delle condizioni del campo di San Siro

Negli ultimi mesi il prato di San Siro ha fatto preoccupare e non poco Simone Inzaghi e Stefano Pioli. Complice la sosta, si è cercato di correre ai ripari come sottolinea il tecnico nerazzurro in conferenza stampa. "Hanno detto che l'hanno rifatto, nelle ultime partite ha creato problemi. Speriamo possa essere una grande partita per tutti. Sarà bellissimo giocare questo derby".