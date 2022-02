Borja Valero: “Dzeko risorsa importante per l’Inter. Il prossimo capitano? Dico…”

Le parole dell'ex giocatore a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Milan

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Milan, dal prato di San Siro Borja Valero ha parlato del derby. Queste le parole dell'ex giocatore: "Credo che dal derby d'andata siano cambiate tantissime cose. Dumfries? Avevo scommesso su Darmian perché stava facendo bene. Credo che stava pensando più alla fisicità del Milan su quella fascia. Il futuro capitano? A me piace averlo più dietro nella squadra, i difensori capitani a me danno più consapevolezza. Skriniar ha il fisico e il carattere per esserlo. Dzeko? È una delle grandi risorse dell'Inter. Pensavamo tutti all'addio di Lukaku come un problema grandissimo, invece Dzeko sta facendo benissimo. Hanno un discreto feeling con Lautaro".