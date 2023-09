Dai precedenti a Tikus e un attaccante aggiunto: tutto su Empoli-Inter

Nelle prime quattro giornate l'Inter ha segnato 13 gol e subito solamente una rete: i nerazzurri hanno il miglior attacco e la miglior difesa del campionato. Al contrario, l'Empoli ha il peggior attacco e la peggior difesa: i toscani hanno incassato 12 gol, mentre non sono ancora andati a segno in questo campionato.

Nelle sue prime 4 presenze nel campionato italiano, Marcus Thuram ha preso parte a 4 reti: 2 gol e 2 assist per l'attaccante francese. Solo Diego Milito (6) e Daniel Osvaldo (5) hanno fatto meglio di Thuram nelle loro prime quattro partite con la maglia dell'Inter in Serie A.

Lautaro Martinez è attualmente in vetta alla classifica cannonieri del campionato con 5 gol segnati: il Toro ha realizzato 3 gol contro l'Empoli in Serie A.

Alexis Sanchez ha preso parte a due reti nelle sue due presenze in campionato contro l'Empoli. Un assist e un gol per l'attaccante cileno: la sua ultima rete in Serie A è arrivata proprio contro i toscani, il 6 maggio 2022.