Conte avrebbe preferito due nomi. CdS: “Inter non obbligata a vincere lo scudetto”

23 milioni di euro, un investimento che non si verificava dalla stagione 2010/2011. Quella che si chiude stasera alle 20 è una sessione di mercato invernale tra le più importante di sempre per l’Inter. Un ulteriore sforzo da parte della famiglia Zhang, che non ha voluto rientrare negli investimenti estivi per i vari Lukaku, Sensi, Barella e gli altri, ma ha deciso di investire le entrate garantite da Lazaro e Politano su tre nuovi acquisti: Eriksen, Moses e Young. L’arrivo dei tre dalla Premier League non è un caso: oltre a personalità, leadership e attitudine alla vittoria porteranno intensità e fisicità.

Conte è soddisfatto ma, secondo il Corriere dello Sport, se avesse potuto scegliere liberamente avrebbe preso Marcos Alonso e Vidal. Ora manca all’appello solamente un’alternativa a Lukaku. L’allenatore nerazzurro non ha parlato di questo nel post partita contro la Fiorentina, ma la ricerca è ripresa con intensità.

Per il quotidiano una cosa sicura: “Almeno ufficialmente il mercato di gennaio non cambierà l’obiettivo e l’Inter non sarà obbligata a vincere lo scudetto. Su questo punto il tecnico e la dirigenza sono totalmente allineati. Di certo nella faretra nerazzurra adesso ci saranno più frecce e Conte spera di poterle scoccare senza pressione, come lui ha chiesto anche sabato. E’ questa la strategia dare scacco matto alla Signora: affari intelligenti sul mercato e basso profilo nelle dichiarazioni“.