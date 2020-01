Beppe Marotta, ad dell’Inter, è anche il presidente dell’Associazione Italiana dei direttori sportivi. Il dirigente nerazzurro è arrivato all’Hotel Sheraton di Milano per presenziare ad un incontro di formazione e aggiornamento per i ds di Serie A, Serie B e Serie C. Sarà proprio lui ad aprire i lavori e l’evento che si terrà nell’hotel del calciomercato.