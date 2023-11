Preiti: “Inter, il settore giovanile sta facendo bene: giusto che Inzaghi…”

Le parole del dirigente: "Stabile aggregato in prima squadra sicuramente farà bene al ragazzo, chissà che Inzaghi non lo scelga"

Intervenuto a Sportitalia, Antonello Preiti, dirigente sportivo, ha parlato così del settore giovanile dell'Inter: «L'Inter ha un settore giovanile dove negli anni ha fatto bene. Giocare a San Siro davanti a 70mila spettatori per un giovane non è facile. Stabile aggregato in prima squadra sicuramente farà bene al ragazzo e chissà che non avevondolo a disposizione, Inzaghi non possa buttarlo nella mischia. Se la squadra ha bisogno di giovani è giusto che il mister abbia fiducia in loro».