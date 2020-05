Premier League, approvata all’unanimità la ripresa degli allenamenti di contatto

Un altro passo in avanti verso la ripresa per la Premier League. I club inglesi hanno deciso all’unanimità che si può ricominciare con gli allenamenti di squadra e sono permessi anche tackle e contatti. Inizia una nuova fase anche se sul sito ufficiale della Lega inglese si invita comunque i giocatori a ridurre al minimo i contatti ravvicinati. Comunica inoltre che sono in atto rigorosi protocolli medici che cercano di rendere sicuri i centri sportivi. I giocatori si sottoporranno ai test due volte a settimana.

(Fonte: premierleague.com)