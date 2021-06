Presentato il calendario della Premier: subito big match Tottenham-City

A due mesi dal calcio d'inizio della prossima stagione, è stato presentato il calendario della Premier League 2021-22

Debutti in salita anche per le altre due neo-promosse. Il Norwich se la vedrà contro il Liverpool, il Watford contro l'Aston Villa. Appuntamenti domestici, viceversa, per altre due favorite per il titolo. Il Manchester United riceverà la visita all'Old Trafford del Leeds, mentre il Chelsea, vincitore della Champions League, sarà impegnato allo Stamford Bridge in un altro derby londinese contro il Crystal Palace. Non è ancora chiara quale sarà la capienza consentita alla ripresa del campionato, in base alle norme anti-Covid in vigore in agosto, ma i vertici della Premier League si aspettano un ritorno, almeno parziale, dei tifosi sugli spalti.