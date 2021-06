Inter, addio Young? Sky UK: “Contatti avanzati col Burnley: c’è grande fiducia”

L'esterno inglese sembra essere sempre più vicino al ritorno in Premier League: i dettagli da Sky Sports UK

L'Inter e Ashley Young sono ad un passo dal salutarsi definitivamente. Nonostante infatti la proposta del club nerazzurro di prolungare un altro anno, il calciatore è in fase avanzata nei dialoghi con il Burnley per tornare in Premier League a parametro zero. Come spiega Sky Sports UK, infatti, il club inglese gli ha offerto un anno di contratto più un'opzione per quello successivo: entrambe le parti sono molto fiduciose sul fatto che l'affare venga completato presto. Uno degli aspetti che sembra essere decisivo, spiega l'emittente, è il grande rispetto che Young nutre nei confronti del tecnico del Burnley, Sean Dyche, suo capitano ai tempi del Watford quando esordì nel calcio professionistico.