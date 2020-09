Premio Mediterraneo dedicato a Paolo Borsellino, il figlio: “Orgoglioso di tifare Inter”

La 19^ edizione del Premio Mediterraneo 2020, organizzata come di consueto dall’Inter Club di Andria e dal circolo culturale Corte Sveva, è ormai un appuntamento fisso per i tifosi della F.C. Internazionale. Il Premio Mediterraneo “Città di Andria” è nato nel 2006 da un’idea di Franco Califano e Marco Grassi, ed è un riconoscimento speciale che viene attribuito a personaggi del mondo dello sport, della cultura, dello spettacolo e del giornalismo, tutti accomunati due colori: il nero e l’azzurro. Presenti Paolo Bonolis e Roberto Scarpini, che hanno intrattenuto il pubblico con aneddoti

In collegamento da Palermo è intervenuto il Commissario di Polizia, Manfredi Borsellino figlio del Giudice Paolo al quale era dedicato il premio di questa edizione. Manfredi Borsellino ha ricordato con emozione i momenti di grande “interismo” del padre Paolo : “Mio padre mi ha cresciuto a pane ed Inter, spesso vedevamo le partite insieme, ci saliva la febbre ad entrambi quando la nostra amata squadra non riusciva a vincere. Peccato non essere mai riuscito a vedere una partita con lui a San Siro. Sono orgoglioso di tifare Inter, società simbolo in Italia e nel mondo di lealtà sportiva e felicissimo di ricevere questo premio.”