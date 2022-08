Pres. Marsiglia: “Sanchez? Per lui parla la sua storia, ma è ancora dell’Inter”

Pablo Longoria, numero uno del club francese, ha parlato così dell'attaccante cileno, in uscita dai nerazzurri

Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, nel corso della conferenza stampa dei nuovi acquisti del club ha parlato anche di Alexis Sanchez, calciatore in uscita dall'Inter e accostato da tempo ai francesi: "Sanchez? Per lui parla la sua storia, ha vinto in tutti i Paesi dove ha giocato. Lui e Veretout sono giocatori di livello altissimo, ma al momento sono sotto contratto con Inter e Roma e dobbiamo rispettarli".