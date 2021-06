Primo presidente di Insigne: “Fece un provino all’Inter, Beppe Baresi lo voleva…”

Il primo presidente che lanciò Lorenzo Insigne racconta la trafila fatta dal giocatore nelle giovanili

Il primo presidente che lanciò Lorenzo Insigne, Orazio Vitale, intervenuto a Radio Punto Nuovo parla della trafila fatta nelle giovanile dal giocatore del Napoli. "Vendere Insigne al Napoli per soli 1500 euro? L'ho fatto per Lorenzo e per il Napoli. Si sarebbe perso se fosse andato lontano da Napoli".