Superlega, pres Porto: “Siamo contrari, vogliamo continuare a giocare in Champions”

Il presidente del Porto Pinto da Costa ha espresso il suo parere negativo alla creazione della nuova Superlega

"La Federcalcio portoghese è contro a questo progetto, e come parte della Uefa non possiamo partecipare a una competizione che sia contro i principi dell'Unione Europea e della Uefa". Queste le parole del presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, che smentisce il fatto che il club lusitano sia pronto a entrare nella neonata Superlega: "ci sono stati dei contatti informali con alcuni club, ma non abbiamo dato particolare attenzione alla cosa". Il presidente ha poi concluso: "vogliamo continuare a giocare in Champions League e vogliamo continuare a farlo nei prossimi anni".