Presidente Lega Calcio Serie A, tre i nomi per il post Casini

A dicembre si terrà l'assemblea elettiva della Lega Serie A, si decide per il nuovo presidente.Lorenzo Casini, che detiene la carica in questo momento, non ha sciolto le riserve sulla sua ricandidatura. Domani, in video conferenza, avvierà la procedura per formalizzare le candidature. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera "non tutti i club sembrano orientati a confermare l’attuale guida della Lega, in carica dal maggio del 2022".