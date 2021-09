Pressing, domenica sera ospite d’eccezione Radja Nainggolan

Domenica sera dalle 21.20 c'è Pressing su Italia1: tra gli ospiti, anche Radja Nainggolan, centrocampista dell'Anversa

Domenica 12 settembre alle 21.20 “Pressing” sarà in onda su Italia 1. In prima serata, tutti i goal, gli approfondimenti, le interviste e i commenti sulla giornata di Campionato. Conducono Massimo Callegari e Monica Bertini. In studio Alessio Tacchinardi, Riccardo Ferri e Federica Fontana. Ospiti d’eccezione, il centrocampista dell’Anversa Radja Nainggolan, l’attore e grande tifoso del Napoli Salvatore Esposito, Piero Chiambretti, Gene Gnocchi e i giornalisti Mario Sconcerti e Giampiero Mughini.