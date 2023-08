Inter, in chiusura il prestito di Esposito al Verona: i dettagli dell’operazione

Nuovo prestito in vista per Sebastiano Esposito : l'attaccante classe 2002 è pronto a lasciare nuovamente l'Inter per andare a fare esperienza lontano da Milano, questa volta in Serie A. Reduce dal prestito al Bari della scorsa stagione, il prodotto del settore giovanile nerazzurro è a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Verona.

Così scrive L'Arena: "Qualcosa si muove e per fortuna. Il Verona è molto vicino ad accogliere un rinforzo importante: si tratta di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter. Sogliano è molto avanti per il ventunenne originario di Castellammare di Stabia, che è in dirittura d'arrivo con la formula del prestito. Qui non ci sono margini per trattare. Si tratta di prestito secco".