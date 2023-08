Inter, Esposito ai saluti. L’attaccante pronto a passare in prestito al Verona

Il giovane attaccante, dopo la stagione in prestito al Bari, dovrebbe firmare a titolo temporaneo per il Verona

Tra i giocatori in uscita dall'Inter per andare a giocare altrove c'è anche Sebastiano Esposito. L'attaccante, in gol in Giappone contro il Psg, dovrebbe rimanere in Italia e in Serie A. Sulle sue tracce c'è il Verona