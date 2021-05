CorSera – Inter, ore decisive: accordo a un passo per il prestito. Oaktree e Bain in corsa

Sono ore decisive per il futuro immediato della società Inter. A breve il club nerazzurro potrebbe ricevere il prestito da 250 milioni

Sono ore decisive per il futuro immediato della società Inter. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, a breve il club nerazzurro potrebbe ricevere il prestito da 250 milioni di euro per sistemare le questioni in sospeso e guardare con maggiore serenità alle settimane che verranno. In corsa sono rimasti due fondi americani: Oaktree Capital e Bain Capital: