Barcellona, aumentano le pretendenti per Vidal: Inter in vantaggio, ma dall’Inghilterra…

Non c’è solo l’Inter su Arturo Vidal: secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, sul centrocampista cileno (in uscita da Barcellona, che vorrebbe inserirlo nell’operazione Lautaro con i nerazzurri, e chiodo fisso di Antonio Conte) ci sarebbe l’interesse anche di due club inglesi. Si tratta di Manchester United, che ha già fatto un tentativo nel corso del mercato di gennaio, e Newcastle, intenzionato a rivoluzionare la propria rosa e a far partire un nuovo progetto tecnico con Allegri in panchina, uno che Vidal lo conosce bene.

L’Inter, tuttavia, rimane in vantaggio, forte del pressing di Conte e della possibilità di inserire il cileno all’interno della trattativa per Lautaro Martinez.