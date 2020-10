Inter, non prevista la ‘bolla’: allenamenti individuali e un solo spostamento. Al ritorno…

Le positività di Skriniar e Bastoni hanno creato apprensione in casa Inter per gli otto calciatori rimasti a Milano e che ieri non hanno ripreso gli allenamenti.

Handanovic, Radu, Padelli, Gagliardini, Nainggolan, Young, Ranocchia e Darmian hanno effettuato nella giornata di mercoledì un altro giro di tamponi. “Al momento l’Inter non ha previsto ‘la bolla’ al Suning Center per isolare il gruppo squadra, nonostante i recenti lavori di ristrutturazione permetterebbero ai giocatori di rimanere per lungo tempo alla Pinetina” scrive La Gazzetta dello Sport.

Al momento si va avanti con allenamenti individuali per tutti e l’unico spostamento possibile nei prossimi giorni sarà tra casa e il Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. Poi, al rientro di tutti i nazionali, l’Inter farà nuove valutazioni e deciderà se proseguire con queste modalità o optare per altre soluzioni