L'ex presidente del Genoa, Enrico Preziosi, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato della scelta della Roma di puntare su Juric prima dell'esonero. "Juric alla Roma un po’ come quando Gasperini era andato all’Inter, aveva tutta la vecchia guardia, i senatori che in qualche modo lo osteggiavano. Così è successo a Roma. Juric cosa poteva fare? Quando poi tutti, anche il pubblico stesso, dopo il licenziamento di De Rossi, si è visto un po’ l’atteggiamento che non favorisce dei risutltati e una coesione che una squadra deve avere".