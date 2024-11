L'eventuale "punizione" per l'arbitro Mariani, per la decisione GIUSTA di assegnare il rigore per il fallo di Anguissa su Dumfries, fa molto discutere sui social. Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, insorge: "Se fosse così sarebbe grave. Il rigore c’era come il contatto, evidente, su Dumfries lanciato a rete. Se questo non è fallo, depenalizziamo l’89% dei contatti in area. Una sanzione per non solo sarebbe ingiusta, ma crea un pericoloso precedente. Per un errore vero, la radiazione?"