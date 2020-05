Genoa, Preziosi: “Se non ripartisse la Serie A scenario apocalittico. Pronti a giocare”

“Se il campionato non ripartisse ci troveremmo davanti a uno scenario apocalittico“. Lo dice il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ai microfoni de ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento.

DISASTRO – “Sarebbe letteralmente un disastro, speriamo di poter tornare a giocare – aggiunge il numero uno del club rossoblù -, sarebbe la soluzione migliore in assoluto anche se sappiamo che sono decisioni che passano sopra le nostre teste. Noi siamo pronti e in attesa del protocollo“. Preziosi parla poi dei problemi con Sky. “Aspettiamo di capire cosa succederà, con loro abbiamo un accordo e ci aspettiamo che venga rispettato“.

PROBLEMA CENTRO-SUD – Preziosi si mostra dubbioso sulla possibilità di giocare in campo neutro e contrario all’ipotesi di finire la stagione con playoff e playout: “Giocare in campo neutro al centro-sud presuppone un ritiro e i giocatori hanno già fatto due mesi di lockdown e questo sarebbe un problema. Su playoff e playout sono assolutamente contrario perché non si cambiano le regole in corsa, sono invece d’accorodo con le 5 sostituzioni visto che saremo costretti a giocare tante partite di file e con il caldo estivo“.

LEWANDOWSKI – Tanti elogi per il tecnico Nicola che prima dello stop aveva vinto 4 partite su 5: “E’ già contrattualmente confermato ma indipendentemente da questo è stato molto bravo, ha valorizzato diversi giocatori. Io ho fatto alcuni errori e lui li ha corretti“. Infine un’indiscrezione su Robert Lewandowski: “Aveva fatto già le visite con noi ma l’agente ha cambiato le carte in tavola ed è saltato tutto. Non sarebbe stato un esborso economico tanto maggiore e devo dire che con il senno di poi c’è da mangiarsi le mani ma i patti vanno rispettati“.

(Fonte: Adnkronos)