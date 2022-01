EDICOLA / CdS: Dimezzati dalle ASL. Caos calcio: salta Bologna-Inter e…

Club fermati dalle ASL e per questo diverse partite non si giocheranno, neanche la gara del Dall'Ara

"Dimezzati dalle ASL", così il Corriere dello Sport in prima pagina racconta quanto successo in Serie A per i diversi positivi al coronavirus. "Caos calcio: saltano Bologna-Intere le gare di Salerno, Firenze e Bergamo. Juve-Napoli a rischio: tre azzurri messi in quarantena a Torino. Consiglio di Lega: no al rinvio. Pronti i ricorsi al VAR".