EDICOLA MD – Contatto con Werner: Lautaro priorità, ma il Barça valuta anche altri nomi

Nelle ultime ore è cresciuta, in casa Inter, la consapevolezza di poter trattenere Lautaro Martinez in nerazzurro anche nella prossima stagione. A causa della sosta per il coronavirus, infatti, gli scenari sono cambiati, e il Barcellona non sembra avere il potere economico per pagare la clausola di 111 milioni di euro presente nel contratto del giocatore. Ecco che allora anche in Spagna si parla di altri profili. La prima pagina di Mundo Deportivo in edicola nelle prossime ore, infatti, parla di un contatto con Werner, ma non solo:

“Contatto con Werner. Abidal e Planes si sono incontrati in Germania con il padre dell’attaccante del Lipsia prima della sosta per coronavirus. C’è una buona sintonia con il club azulgrana, ma l’attaccante ha molte offerte“.

Poi continua: “Le alternative a Lautaro. Il ‘9’ argentino è la prima opzione, ma il Barcellona valuta anche altri nomi: Abraham (Chelsea, Isak (Real Madrid)David (Genk) e Osimhen (Lille)“.

(Fonte: Mundo Deportivo)