EDICOLA CDS – Assolvete Mourinho, punite Serra

"Assolvete Mou, punite Serra". Questo il titolo della prima pagina del CorSport in merito al rosso comminato a Mourinho in Cremonese-Roma

"Assolvete Mou, punite Serra". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in merito al rosso comminato a Mourinho in Cremonese-Roma: "La Procura federale sente tecnico e arbitro. Due turni a José, carriera a rischio per il quarto uomo. La Roma presenta ricorso: squalifica da togliere. A fine gara nuovo scontro negli spogliatoi di Cremona. L'irritazione dell'AIA", si legge. La copertina è dedicata a Pogba mentre di spalla si parla di Sarri e la sfida tra la sua Lazio e il Napoli.