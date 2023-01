EDICOLA / TS: Juve, un’altra vergogna. Milan e Inter, le trappole verso la Supercoppa

Il quotidiano torinese attacca Allegri e i suoi per la sonora sconfitta contro il Napoli e parla anche delle altre rivali

TuttoSport non ha preso bene la sconfitta bianconera al Maradona. Il titolo in prima pagina è "Juve, un'altra vergogna. Napoli spettacolo: 5-1. Capolavoro di Spalletti che vola a più 10. Osimhen e Kvaratskhelia esaltanti, ma la squadra bianconera molla senza lottare nella ripresa. Bremer non ne azzecca una. Chiesa dall'inizio si rivela una mossa disastrosa. E Allegri dice: «Senza energie»".