Un profilo che, tuttavia, non ha incontrato i favori di Oaktree: la nuova proprietà interista, infatti, non vede di buon occhio un investimento su un giocatore che va per i 30 anni e con richieste di ingaggio importanti. Così scrive Tuttosport: "Inzaghi, così come i dirigenti, avrebbe puntato su Hermoso, ma la proprietà Oaktree non ha avallato un investimento alto (5 milioni per tre stagioni) per un 29enne".