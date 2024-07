L'Inter si prenderà tutto il tempo necessario per scegliere il rinforzo che dovrà sostituire Buchanan in questi lunghi mesi post infortunio

L'Inter si prenderà tutto il tempo necessario per scegliere il rinforzo che dovrà sostituire Buchanan in questi lunghi mesi post infortunio. Piero Ausilio ha già svelato che arriverà un braccetto mancino e non un esterno, per consentire a Carlos Augusto di avanzare e tornare a fare il vice Dimarco.