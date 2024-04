"Perché Motta". Recita così il titolo della copertina della prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 1 maggio 2024

"Perché Motta". Recita così il titolo della copertina della prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 1 maggio 2024.

"E' uno degli allenatori più richiesti d'Europa: può essere il dopo Allegri: ecco cosa vedono in lui. Pressing alto, propensione offensiva, tiri in porta, gioco sempre propositivo: dall'analisi dei numeri si evidenziano le differenze tra il tecnico della Juve e quello del Bologna che piace molto anche a Milan e Chelsea. Intanto il Genoa apre l'asta per Gudmundsson", si legge.